Сафонов рассказал о ситуации с подозрением на коронавирус перед вызовом в сборную

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о ситуации с подозрением на коронавирус перед вызовом в сборную России.

— Был вирус, я заболел. Поехал в Краснодар из Грозного. Потом мы сделали тест на коронавирус. По итогу он оказался отрицательным. Я быстро собрал вещи и поехал в Москву на игру.

Сафонов смог отправиться в расположение сборной России. В четверг, 23 марта он полностью провел товарищеский матч против Ирана (1:1).