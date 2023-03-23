Сафонов: «Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче против Ирана (1:1).

— Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник. Лично я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мое мнение, что мы не показали все, что могли показать. Мы сыграли свой не самый лучший матч, есть, к чему стремится. Мы должны побеждать.

Атмосфера классная! Хоть это и болельщики в основном соперника, все равно они создавали атмосферу матча. Чувствовался задор соратника, что трибуны их подгоняли. Это дополнительные эмоции для нас и лично для меня.

— Есть претензии к себе по сегодняшнему матчу?

— Очень много. По мне, очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этим нужно работать.

— Как вам Иран? Нашли VPN?

— Да, подключился, все в порядке. Конечно, помучился, но подключился.

— Запрещенные соцсети работают?

— Не проверял.

Сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.