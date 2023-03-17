Агент Сафонов — о восьми игроках «Спартака» в сборной: «Снимаю шляпу перед Абаскалем за его работу»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал попадание восьми игроков «Спартака» в итоговый список сборной России на мартовские сборы.

«В «Зените» делают погоду бразильцы. Отсутствие Малкома и Барриоса обернулось тем, что команда вылетела от «Динамо» в Кубке России. «Спартак» — другая команда. В Кубке России против «Локомотива» вышло одиннадцать россиян. Снимаю шляпу перед Абаскалем за его работу. Карпин хочет добиться результата, ему нужны наработанные связки, с которыми легче работать», — сказал Сафонов «СЭ».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков. Команда Валерия Карпина 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.