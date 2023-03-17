Колосков объяснил, почему вызов Алексея Миранчука является правильным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал включение полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в окончательный список национальной команды России на мартовский сбор.

«Алексея Миранчука пригласили абсолютно правильно. Мы готовимся к соревнованиям. У нас впереди участие в специальном турнире. Надо состав наигрывать. Это одна из возможностей посмотреть состояние футболиста, который играет за границей. Он игрок сборной, поэтому абсолютно правильно, справедливо его пригласили. Не мало ли нападающих? Это все тренеры решают. Не я и даже не руководство РФС. Все решает тренер. Он использует какие-то критерии, видит, как построит игру. Под это виденье тренер подбирает футболистов. Здесь очень много профессиональных вопросов», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов. Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.