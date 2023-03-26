С капитанами-динамовцами сборная России не проигрывает

Даниил Фомин стал девятым капитаном сборной России за время работы с командой Валерия Карпина.

До полузащитника «Динамо» с повязкой на поле выходили спартаковец Георгий Джикия (трижды), зенитовцы Далер Кузяев (дважды), Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, железнодорожники Дмитрий Баринов и Федор Смолов, Данил Глебов из «Ростова» и Александр Головин из «Монако».

Все капитаны сборной России при Валерии Карпине

Дата Матч Капитан Клуб капитана 01.09.2021 Россия — Хорватия — 0:0 Георгий Джикия Спартак 04.09.2021 Кипр — Россия — 0:2 Дмитрий Баринов Локомотив 07.09.2021 Россия — Мальта — 2:0 Федор Смолов Локомотив 08.10.2021 Россия — Словакия — 1:0 Далер Кузяев Зенит 11.10.2021 Словения — Россия — 1:2 Алексей Сутормин Зенит 11.11.2021 Россия — Кипр — 6:0 Александр Головин Монако 14.11.2021 Хорватия — Россия — 1:0 Георгий Джикия (2) Спартак 24.09.2022 Киргизия — Россия — 1:2 Вячеслав Караваев Зенит 17.11.2022 Таджикистан — Россия — 0:0 Данил Глебов Ростов 20.11.2022 Узбекистан — Россия — 0:0 Георгий Джикия (3) Спартак 23.03.2023 Иран — Россия — 1:1 Далер Кузяев (2) Зенит 26.03.2023 Россия — Ирак — 2:0 Даниил Фомин Динамо

Фомин — только третий с 1992 года капитан-динамовец. Ранее сборную России на поле выводили Алексей Смертин и трижды Игорь Денисов. С Денисовым и Фоминым команда одержала победы, а со Смертиным добилась гостевой ничьей с Испанией.

Все матчи сборной России, в которых капитанили игроки «Динамо»

Дата Капитан Статус матча Матч 27.05.2006 Алексей Смертин ТМ Испания (г) — 0:0 06.09.2013 Игорь Денисов ОЧМ Люксембург (д) — 4:1 10.09.2013 Игорь Денисов ОЧМ Израиль (д) — 3:1 26.05.2014 Игорь Денисов ОЧМ Словакия (д) — 1:0 26.03.2023 Даниил Фомин ТМ Ирак (д) — 2:0

Итого: +4=1-0, мячи 10-2.

По количеству задействованных капитанов Карпин обновил собственный рекорд сборной, оторвавшись от Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка, которые отдавали повязку шести футболистам. Правда, Валерий Георгиевич провел со сборной всего 12 матчей.

Количество капитанов у главных тренеров сборной России