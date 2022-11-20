Узбекистан — Россия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее сборные России и Узбекистана не встречались.

17 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0.

Список вызванных футболистов на товарищеские матчи сборной России можно посмотреть здесь.

Следить за матчем Узбекистан — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.