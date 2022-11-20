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Сегодня, 13:30

Узбекистан — Россия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Даниил Уткин и Сергей Пиняев в матче за сборную России.
Фото РФС

В воскресенье, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее сборные России и Узбекистана не встречались.

17 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0.

Узбекистан&nbsp;&mdash; Россия. Узбекистан — Россия: онлайн-трансляция матча

Список вызванных футболистов на товарищеские матчи сборной России можно посмотреть здесь.

Следить за матчем Узбекистан — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 15:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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