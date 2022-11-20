Булыкин: «Карпин понял всю критику. Не только от бывших футболистов, но и от всей страны»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал реакцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина на критику в свой адрес после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

«Ответная реакция Карпина? Думаю, он был не в духе после результата. Если за международный товарищеский матч дают рейтинговые очки, нужно посерьезнее относится к матчу. Во-первых, в игре с Таджикистаном помешали эксперименты, во-вторых, конечно, немного неприятно, что играем 0:0 с Таджикистаном. Хотелось бы, чтобы наша сборная показала всю свою силу и показали то, что мы серьезная команда и можем играть с такой сборной хорошо. Меня не обижают такие слова. Каждый свой тренер — мы говорим, он говорит. Нормальная рабочая обстановка. Мы, футболисты и привыкли к такому», — цитирует Sport24 Булыкина.

Бывший футболист также поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с командой Узбекистана.

«Как будем играть с Узбекистаном? Сейчас, думаю, Карпин понял всю критику. Не только от бывших футболистов, но и от всей страны. Хотим, чтобы сборная России побеждала такие сборные на международных товарищеских матчах. А потом уже проводили свои эксперименты с хорошим результатом, которые нужны для тренерского штаба», — добавил он.

20 ноября Россия сыграет на выезде с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.