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Булыкин: «Карпин понял всю критику. Не только от бывших футболистов, но и от всей страны»

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал реакцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина на критику в свой адрес после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

«Ответная реакция Карпина? Думаю, он был не в духе после результата. Если за международный товарищеский матч дают рейтинговые очки, нужно посерьезнее относится к матчу. Во-первых, в игре с Таджикистаном помешали эксперименты, во-вторых, конечно, немного неприятно, что играем 0:0 с Таджикистаном. Хотелось бы, чтобы наша сборная показала всю свою силу и показали то, что мы серьезная команда и можем играть с такой сборной хорошо. Меня не обижают такие слова. Каждый свой тренер — мы говорим, он говорит. Нормальная рабочая обстановка. Мы, футболисты и привыкли к такому», — цитирует Sport24 Булыкина.

Бывший футболист также поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с командой Узбекистана.

«Как будем играть с Узбекистаном? Сейчас, думаю, Карпин понял всю критику. Не только от бывших футболистов, но и от всей страны. Хотим, чтобы сборная России побеждала такие сборные на международных товарищеских матчах. А потом уже проводили свои эксперименты с хорошим результатом, которые нужны для тренерского штаба», — добавил он.

20 ноября Россия сыграет на выезде с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.

Источник: Sport24

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Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

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1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Валерий Карпин
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