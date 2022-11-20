Узбекистан — Россия: Соболев и Захарян в атаке, Джикия вернулся в состав

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в 15.00 по московскому времени.

Состав команды выглядит следующим образом: Шунин — Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев — Кузяев, Баринов, Фомин — Мостовой, Соболев, Захарян.

Защитник Георгий Джикия пропустил товарищеский матч России с Таджикистаном, который прошел 17 ноября и завершился со счетом 0:0. Игрок получил травму 12 ноября из-за чего не смог участвовать в этой встрече.

Следить за матчем Узбекистан — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».