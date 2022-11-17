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Сегодня, 16:30

Таджикистан — Россия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 17 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча пройдет на стадионе «Памир» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее сборные России и Таджикистана не встречались.

Матч пропустят защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. Об этом 17 ноября заявил главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

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Список вызванных футболистов на товарищеские матчи сборной России можно посмотреть здесь.

Следить за матчем Таджикистан — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Товарищеские матчи.
17 нояб, 18:00. Pamir Stadium (Душанбе)
Таджикистан
Россия
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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