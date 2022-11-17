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На стадионе в Душанбе на несколько минут погас свет перед началом матча сборных России и Таджикистана

Иван Шитик
Корреспондент
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На стадионе в Душанбе перед товарищеским матчем между сборными Таджикистана и России на несколько минут погас свет.

Это случилось за полтора часа до начала игры, но болельщики уже заполнили одну из трибун. Зрители включили подсветку мобильных телефонов и устроили импровизированное световой шоу.

В четверг, 17 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча пройдет на стадионе «Памир» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее сборные России и Таджикистана не встречались.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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