На стадионе в Душанбе на несколько минут погас свет перед началом матча сборных России и Таджикистана

На стадионе в Душанбе перед товарищеским матчем между сборными Таджикистана и России на несколько минут погас свет.

Это случилось за полтора часа до начала игры, но болельщики уже заполнили одну из трибун. Зрители включили подсветку мобильных телефонов и устроили импровизированное световой шоу.

В четверг, 17 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча пройдет на стадионе «Памир» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее сборные России и Таджикистана не встречались.