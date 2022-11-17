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Сегодня, 15:39

Около 600 болельщиков поддержат сборную России на матче с Таджикистаном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборную России во время товарищеского матча с Таджикистаном будут поддерживать около 600 человек.

«Матч в Душанбе посетят около 600 болельщиков сборной России», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Ожидается, что игру Таджикистан — Россия посетят не менее 15 тысяч зрителей. Матч состоится в четверг, 17 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей.

Источник: https://tass.ru/sport/16357443
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