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Сегодня, 20:22

Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев не смогут сыграть в товарищеском матче против Таджикистана.

«Георгий Джикия и Вячеслав Караваев сегодня не тренировались с основной командой. У них небольшие повреждения. Мы дали им паузу. Надеюсь, с Узбекистаном они сыграют», — сказал Карпин.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени. Игра российской команды против Узбекистана пройдет в Душанбе 20 ноября и начнется в 15.00 (мск).

Валерий Карпин
Вячеслав Караваев
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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