Россия — Шотландия: Головин забил четвертый гол в ворота шотландцев
10 октября 2019, 23:29
Сборная России забила четвертый гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
На 84-й минуте встречи Александр Головин сыграл в стеночку с Артемом Дзюбой на линии штрафной и отправил мяч низом в левый угол ворот.
? Александр Головин установил окончательный счет встречи #РоссияШотландия#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/2rquf7mIca— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
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