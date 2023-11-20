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Сегодня, 18:36

Главный тренер сборной Кубы назвал Карпина знаковой фигурой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился ожиданиями от матча против России.

«В первую очередь, я очень рад, что мы сегодня находимся в России. Это большая возможность для меня, как для главного тренера, а также для всех наших игроков. У нас большая мотивация проявить себя. Кого можно выделить в сборной России? В первую очередь их главного тренера, Валерий Карпин — знаковая фигура. Александра Головина, он классно играет за «Монако». Есть еще сильные футболисты, не все фамилии могу точно произнести, но мы знаем их возможности. Ожидания от игры? Это новое приключение для нас, новый опыт, который нам поможет. Здесь, в Волгограде правда очень холодно, есть и другие трудности для нас, но в любом случае, мы воодушевлены этим опытом и собираемся проявить себя сегодня», — приводит слова Кастильо «Евро-Футбол.Ру».

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005462393_glavnyiy_trener_sbornoy_kubyi_karpin__znakovaya_figura
Валерий Карпин
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