Россия — Куба: Головин и Кузяев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных России и Кубы на товарищеский матч. Матч начнется в 19.30 и пройдет в Волгограде.

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Кузяев, Миранчук, Обляков, Головин, Чалов.

Запасные: Нигматуллин, Лантратов, Горшков, Хлусевич, Адамов, Черников, Кривцов, Пруцев, Мостовой, Соболев, Харин, Пиняев.

Куба: Аросарена, Перес, Диас, Санчес, Кальво, Торрес, Морехон, Эспино, Глоор, Парадела, Дельгадо.

Запасные: Моргадо, Урхельес, Торрьентес, Перес, Вальенте, Поло, Гомес, Родригес, Касанова.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.