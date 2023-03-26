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Сегодня, 19:56

Голы Миранчука и Пиняева принесли сборной России победу над Ираком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Россия — Ирак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России в товарищеском матче обыграла Ирак (2:0) в Санкт-Петербурге.

На 50-й минуте счет после отскока открыл Антон Миранчук. 8 минут спустя преимущество сборной России удвоил Сергей Пиняев, для которого этот гол стал дебютным в национальной команде. Кроме того, Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил Далер Кузяев.

Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
2:0
Ирак
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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