Россия — Ирак: Кузяев получил красную карточку в конце матча

Полузащитник сборной России Далер Кузяев получил красную карточку в конце товарищеского матча против сборной Ирака.

В добавленное ко второму тайму время у Кузяева произошел спор с игроком иракцев Хуссейном Альсавадом. Альсавад толкнул Кузяева рукой в плечо, а Кузяев в ответ толкнул соперника плечом в грудь.

В результате футболист сборной Ирака упал на газон после толчка Кузяева. Главный арбитр встречи Ахрол Рискуллаев принял решение удалить российского футболиста с поля.