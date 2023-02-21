РФС пригласил сборную Ирака провести матч в Сочи

Как стало известно «СЭ», в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.

21 февраля стало известно, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).