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Сегодня, 17:07

РФС пригласил сборную Ирака провести матч в Сочи

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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.

21 февраля стало известно, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

РФС
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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