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РФС: к 2030 году Россия должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА

12:09
Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Андрей Семенов и Федор Кудряшов (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Андрей Семенов и Федор Кудряшов (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков, выступая на внеочередной конференции союза, сказал, что одна из задач организации, если говорить о сборной России — это попадание национальной команды в топ-10 рейтинга ФИФА.

К 2025 году сборная России должна попасть в топ-20 рейтинга ФИФА.

Сейчас российская команда занимает 39-е место в рейтинге. Последний матч сборная России провела в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций против Сербии (0:5).

(Дмитрий Гирин)

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