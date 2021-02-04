РФС: к 2030 году Россия должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА
12:09
Президент РФС Александр Дюков, выступая на внеочередной конференции союза, сказал, что одна из задач организации, если говорить о сборной России — это попадание национальной команды в топ-10 рейтинга ФИФА.
К 2025 году сборная России должна попасть в топ-20 рейтинга ФИФА.
Сейчас российская команда занимает 39-е место в рейтинге. Последний матч сборная России провела в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций против Сербии (0:5).
(Дмитрий Гирин)
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