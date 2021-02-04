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К 2025 году 4% россиян должно заниматься футболом

11:45
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Президент РФС Александр Дюков на внеочередной конференции союза, проходящей в Москве, заявил, что одна из задач союза — довести количество занимающихся футболом людей до 4% населения страны к 2025 году. Сейчас, по словам Дюкова, этот показатель равен 2,1% населения.

Сегодня, 4 февраля в рамках внеочередной конференции РФС состоятся выборы президента организации. Дюков является единственным кандидатом, выдвинутым на голосование.

(Дмитрий Гирин)

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