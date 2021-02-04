Евгений Гинер и Леонид Федун вошли в исполком РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала в своем Telegram-канале состав исполнительного комитета, утвержденный на внеочередной конференции организации 4 февраля.

Изначально был утвержден список из 23 человек, после чего еще два человека — глава комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц — были избраны по специальной квоте. Все кандидаты были избраны в исполком единогласно.

Состав исполкома РФС:

Дюков Александр Валерьевич

Прядкин Сергей Геннадьевич

Соколов Андрей Илларионович

Алиев Эмиль Гуметович

Галицкий Сергей Николаевич

Cоловьев Юрий Алексеевич

Сайманов Рустем Фидаевич

Анохин Сергей Вячеславович

Афанасьев Владимир Иванович

Бочкарев Михаил Александрович

Евтушенко Владимир Петрович

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович

Крысин Владимир Вячеславович

Комаров Алексей Александрович

Симонян Никита Павлович

Илюхина Елена Анатольевна

Шох Рохус Рохусович

Гершкович Михаил Данилович

Зотов Александр Александрович

Мирзоян Александр Багратович

Федун Леонид Арнольдович

Гинер Евгений Леннорович

Юмашева Полина Валентиновна

Каменской Игорь Александрович

Хачатурянц Ашот Рафаилович

Соловьев Денис Борисович