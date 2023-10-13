Посол БРИКС заявил о реальности проведения матча между сборными России и Бразилии

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

— Что вы думаете об отстранении российских команд от международных турниров?

— Для Бразилии играть с Россией — хороший шаг. У вас другая футбольная школа плюс грамотный менеджмент. Ваш футбол на другом уровне по сравнению с Бразилией.

— А какое мнение у бразильской федерации насчет игр с Россией?

— Напрямую я не разговаривал об этом ни с кем из федерации. Но я точно знаю, что негативно они не настроены. Наоборот, считают, что это хорошая опция.

— Были слухи о возможном матче сборных Бразилии и России — насколько это сейчас возможно?

— Сразу скажу, что это действительно реально, но не на сто процентов! Но к этому надо идти шаг за шагом. Возможно, в будущем это станет более вероятным.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.