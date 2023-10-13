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Сегодня, 11:59

Сборная Камеруна готова провести у себя ответный товарищеский матч с Россией

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что сборная будет готова организовать у себя ответный товарищеский матч с Россией.

«Хороший матч и отличная организация! Только жаль, что наша команда проиграла, но приемом в России мы довольны. Возможен ли ответный матч в Камеруне? Конечно», — приводит слова Джунана Sport24.

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12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Следующую игру российская команда проведет 16 октября против Кении в Турции.

Источник: Sport24
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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