Попов: «Матч с Камеруном в 1994-м и сейчас — совсем разные вещи»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Попов высказался о предстоящем матче национальной команды с Камеруном. Он не стал сравнивать эту игру с матчем против африканской команды на ЧМ-1994.

«Матч с Камеруном в 1994-м и сейчас — совсем разные вещи. Тяжело сравнивать игру чемпионата мира и товарищескую встречу во времена, когда мы полностью заблокированы», — приводит Sport24 слова Попова.

Также он назвал самое яркое воспоминание из матча заключительного тура группового турнира ЧМ-1994 против Камеруна.

«Самое яркое воспоминание из того матча? Пять голов Олега Саленко — тут думать даже нечего!» — добавил экс-футболист.

На чемпионате мира 1994 года сборная России со счетом 6:1 разгромила национальную команду Камеруна. Олег Саленко забил 5 мячей в ворота африканской команды и стал лучшим бомбардиром турнира.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.