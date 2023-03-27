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Пономарев считает, что матч с Ираком подарил надежду фанатам сборной России

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги мартовского сбора национальной команды России.

«Итог сбора не очень хороший, но концовка порадовала. Она обнадеживает, дает надежду на то, что серия из некачественных игр прервется. У нас были плохие матчи с Узбекистаном, Киргизией, Ираном, а вчера команда выдала хороший второй тайм, который можно оценить положительно. По нему можно сказать, что именно так и нужно играть в футбол», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/27/20068591.shtml?updated
Владимир Пономарев
Сборная России по футболу
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