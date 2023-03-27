Глава РФС Дюков: «Мотивацией Малкома и Клаудиньо было получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о гипотетическом привлечении в национальную команду России бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет — для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?» — приводит Sport24 слова Дюкова.

Также он ответил на вопрос, изучал ли РФС вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную.

«Мы прорабатываем возможность. Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства», — добавил президент РФС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил двум бразильским игрокам российское гражданство.