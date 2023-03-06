Шишкин допустил, что Карпин обижен на Дзюбу

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал «СЭ» отсутствие форварда Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

«Не попал, значит, не попал. У тренера свои взгляды, свои планы. Честно говоря, мне тяжело комментировать. Возможная обида Карпина на Дзюбу? Я не знаю. Возможно, обида, но надо у Карпина спросить. Он может кого угодно вызывать. Тут вопрос к нему, а мы можем только предполагать», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По информации «СЭ», тренерский штаб сборной России в данный момент не рассматривает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу возраста футболиста.

Сборная России проведет сбор с 19 по 28 марта. Сегодня, 6 марта был опубликован расширенный состав команды, в который попал 41 игрок.

23 марта в Тегеране состоится товарищеский матч сборных Ирана и России.