Гаджиев предположил, повлиял ли результат матча «Ростов» — «Локомотив» на невызов Дзюбы в национальную команду

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с командами Ирана и Ирака.

«Решение пригласить на сбор Алексея Миранчука и Александра Головина правильное. Они уже давно не появлялись в России и в сборной. Относительно отсутствия в списке Артема Дзюбы, я думаю, что на это решение Карпина не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, был включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.