Полузащитник сборной России Кривцов рассказал о настрое на игру против Кубы

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, есть ли мотивация играть против таких команд как национальная команда Кубы.

«Конечно, есть. Это же сборная. Я и в клубе всегда максимально настроен на любого соперника. Тем более, если выйду на поле против Кубы, это будет мой первый матч за национальную сборную. Тут все очевидно», — цитирует Кривцова «Известия».