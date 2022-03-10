Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Нет такого человека, который бы ответил, с каким-либо предположением, как это все будет проходить. Все зависит от того, насколько сборная России будет востребована в международной истории, как будет это все развиваться. Возвращение Карпина в «Ростов» — всем прекрасно известно, что это его родные пенаты. Думаю, что это решение было принято для поддержания формы, чтобы в этой энергетике оставаться. РФС доверяет Карпину, история не закончена. Карпин будет с «Ростовом», чтобы не потерять чувство сцены. Это правильно, все логично», — сказал Мацуев.

Ранее, 10 марта, Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год.

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.