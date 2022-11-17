Колосков: «Переход сборной России в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — сказал Колосков «СЭ».

17 ноября сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Игра, которая проходила в Душанбе, завершилась со счетом 0:0.

Весной УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков сезона-2022/23, а сборные — от участия в международных турнирах.