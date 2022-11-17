Карпин — о матче с Узбекистаном: «Смотреть больше не на кого, будет другой состав»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на предстоящий товарищеский матч против Узбекистана.

— Есть ли цель играть на результат в матче с Узбекистаном?

— Кровь из носу — нет, но хочется победить — да. Смотреть больше не на кого, будет другой состав.

— Пока нет официальных матчей, не будет желания «кровь из носу» побеждать?

— А что такое «кровь из носу»? Отборочные матчи к чемпионату Европы и к чемпионату миру — да. В остальном — нет. Большая часть общественности этого не понимает, болельщикам всегда нужен результат. В Киргизии при игре, которая была в 10 раз хуже — победили. Сегодня игра была лучше, но не победили, и болельщики будут недовольны.

— Для Валерия Карпина как тренера есть какие-то причины играть и получать кайф от работы?

— Когда ситуация изменится, мы должны быть готовы. Удовольствие для меня? Встречаться с этими футболистами и пытаться вместе добиваться хорошей игры.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.