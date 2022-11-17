Колосков: «Матч Таджикистан — Россия войдет в историю футбола, в летопись! Никакого позора нет»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о ничейном результате в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана (0:0).

«Смотреть не тяжело, никаких переживаний нет. Такие матчи нужны, конечно. Получился типичный тренировочный, товарищеский матч. Он даст пищу для размышлений тренерам. Игроки, которые первый раз вышли на поле, почувствуют себя полноправными членами сборной команды. Матч войдет в историю российского футбола, в летопись, он будет отмечен. Плюс показали всему миру, что Россия не в изоляции, а играет футбол. Позорный результат? Нет! Ну какой позор? Никакого позора нет. Такой матч дает очень много пищи для размышлений», — сказал Колосков «СЭ».

В матче с Таджикистаном сыграл за сборную России полузащитник Сергей Пиняев, став самым молодым дебютантом национальной команды (18 лет и 15 дней). Ранее рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву (18 лет и 20 дней).

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.