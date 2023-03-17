Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Федора в сборную»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал непопадание 24-летнего форварда в окончательный состав национальной команды.

«Нет ничего страшного в невызове Чалова в окончательный состав сборной. Соболев и Комличенко — ярко выраженные нападающие. Федор не похож на них. Значит, главный тренер посчитал лучшими Зиньковского и Пиняева, которые будут под высокорослыми нападающими. Комличенко и Соболев — фактурные, мощные, играют головой. А что переживать? Может быть, под схему не подошел. Он же не фланговый нападающий, как Пиняев и Зиньковский. Если не сейчас вызвали, то потом пригласят. И хорошо, что не взяли на сборы. Сейчас Федя забивает голы. В перерыве будет тренироваться с ЦСКА. Команде нужно в тройку попасть. Бывает такое, что вызывают в сборную, а ты там не играешь. Потом возвращаешься в команду, и надо форму набирать. Лучше быть с командой, чем на десять минут выходить», — приводит слова Коваля Sport24.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.