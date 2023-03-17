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17 марта, 16:35

Орещук: «Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних игроков»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о футболистах, которые вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

«Вызвано три нападающих и двадцать пять защитников — это сильно, меня это улыбает. Давайте сразу тридцать защитников возьмем и одного нападающего, тоже неплохо будет. Считаю, что Писарского стоило бы вызвать, он очень хороший. Могли пожертвовать одним защитником вместо него. А невызов Чалова считаю правильным. Помазун впервые вызван в сборную России, это было понятно, он сейчас неплохо смотрится. Песьякова обязательно нужно было вызвать, я думаю, вы поняли, о чем я. Лантратову тяжело было бы с Песьяковым конкурировать. Даже если он будет все мячи ловить, шансов у него не так много. Денисов заслуженно получил свой первый вызов, молодец. А зачем вызывать 40-летних людей? Мне кто-то сможет объяснить? Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних футболистов. Дзюба не проходит в сборную, потому что он старый, а другие проходят», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-bylo-zayavleno-chto-my-delaem-novuyu-sbornuyu-no-vyzyvayut-tryokh-35-letnikh-futbolistov-236193/
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Роман Орещук
Сборная России по футболу
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