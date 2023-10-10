Ондуа назвал львами игроков сборной России и Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, кто больший лев в национальной команде.

— Камерун — страна львов. Кто из вас главный лев?

— Думаю, что все львы! Равно как и в российской сборной. Все футболисты защищают цвета национальной команды, поэтому не могу выделить кого-то одного, — сказал Ондуа «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.