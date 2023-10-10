Тарханов — о юниорских сборных России: «Первый шаг со стороны УЕФА сделан, через год могут и взрослых допустить»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на предложение играть юниорским российским сборным под нейтральным флагом.

«Конечно, надо ехать, иначе мы потеряем целое поколение. Если будем отказываться от таких предложений, нас окончательно забанят. Талантливой молодежи у нас много, каждый год появляются все новые кадры. Думаю, надо ехать и играть под нейтральным флагом. Тогда сборную и клубы тоже допустят до игр в Европе. Иначе нас еще на неопределенный срок исключат. Первый шаг со стороны УЕФА сделан, так что через год могут и взрослых допустить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Ранее УЕФА и ФИФА допустили к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17. Остальные решения организаций, которые были приняты 28 февраля 2022 года, остаются в силе.