Ондуа: «Если забью России, не буду праздновать. Только уважение!»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли праздновать гол в ворота России.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — сказал Ондуа «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.