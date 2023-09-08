Оганесян о выборе национальной команды: «Сейчас я в сборной России и выкладываюсь на максимум»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал сомнения в выборе национальной команды.

— Сложно ответить, какие планы. Не загадываю. Сейчас я здесь в сборной России и выкладываюсь на максимум.

— То есть четкого решения нет?

— Никто не знает, что будет в будущем. Из-за этого сложно сказать, — приводит слова Оганесяна Sport24.

Оганесян дебютировал за сборную России в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1) и забил гол.