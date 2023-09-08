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Сегодня, 04:29

Литвинов: «Головин играет в Европе, это самый главный показатель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Руслан Литвинов после товарищеского матча с олимпийской сборной Египта (1:1) рассказал об общении с Александром Головиным в расположении национальной команды. Они впервые вызваны в сборную одновременно и ранее не играли друг против друга.

«Мало дней прошло, но я слежу за ним, играет там [в Европе], это самый главный показатель, за которым надо следить и учиться чему-то. Пообщались уже, не спрашивал никаких советов», — цитирует ТАСС Литвинова.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
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