Мещеряков подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на вылет сборной России с чемпионата Европы после поражения от Дании (1:4).

«Итог один — всем надо работать. Не только футболистам — всем. Нужно более интенсивно работать и перестать заниматься своими личными делами. Я не хочу бросаться яркими фразами. Кто хотел хайпануть на этой теме — хайпанул. Это тема не для пиара, а для глубокого анализа с последующей работой. Пусть специалисты разбираются и расскажут нам, в чем проблема. У меня есть собственное мнение, но оно не для публичного обсуждения», — сказал Мещеряков «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.