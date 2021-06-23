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Мещеряков подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020

14:40
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на вылет сборной России с чемпионата Европы после поражения от Дании (1:4).

«Итог один — всем надо работать. Не только футболистам — всем. Нужно более интенсивно работать и перестать заниматься своими личными делами. Я не хочу бросаться яркими фразами. Кто хотел хайпануть на этой теме — хайпанул. Это тема не для пиара, а для глубокого анализа с последующей работой. Пусть специалисты разбираются и расскажут нам, в чем проблема. У меня есть собственное мнение, но оно не для публичного обсуждения», — сказал Мещеряков «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

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