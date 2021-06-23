Алексей Спиридонов: «Дзюба пусть идет лесом! Черчесов — не тренер, стоит у мангала»
18:59
Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании (1:4) в матче Евро-2020 и вылет с турнира.
«Дзюба идет лесом! Команду надо омоложать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет какие-то деньги. Надо было брать Месси и Роналду», — сказал Спиридонов «СЭ».
Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы-2020 после поражения датчанам.
В трех матчах за национальную команду на Евро-2020 32-летний Дзюба забил гол и сделал результативную передачу.
Результаты опроса
проголосовало: 180666Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
28.8%
Тренер
22.1%
Игроки
3.9%
Отдельные игроки
1.4%
Стечение обстоятельств
1.0%
Никто, это наш уровень
42.9%
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