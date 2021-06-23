Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании (1:4) в матче Евро-2020 и вылет с турнира.

«Дзюба идет лесом! Команду надо омоложать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет какие-то деньги. Надо было брать Месси и Роналду», — сказал Спиридонов «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы-2020 после поражения датчанам.

В трех матчах за национальную команду на Евро-2020 32-летний Дзюба забил гол и сделал результативную передачу.