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Боксер Лебедев — о сборной России: «Я на стороне народа! Такие зарплаты! Имейте совесть»

19:48
Денис Лебедев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Денис Лебедев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды от Дании (1:4) в третьем матче группы B Евро-2020 по футболу.

«Мне, конечно, жаль ребят. Да и у нас сейчас народ злой. Но хвалить не за что. И тут уже получайте то, что заслужили. Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами , а потом снимают на видео. Не все, конечно , такие. Но вы все эти случаи знаете.

А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать... Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть", — сказал Лебедев «СЭ».

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова уступила датчанам. В составе сборной России единственный гол забил Артем Дзюба.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.

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