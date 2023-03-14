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Сегодня, 18:37

Матч с Россией посетят около сотни болельщиков сборной Ирака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, сколько болельщиков национальной команды будут присутствовать на товарищеской игре против России.

«На товарищеском матче против сборной России будет присутствовать около ста болельщиков сборной Ирака. Это студенты-аспиранты, которые учатся по обмену в России», — приводит слова Имада Sport24.

23 марта сборная России сыграет против национальной команды Ирана в рамках товарищеского матча, а 26 марта встретится с Ираком.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-match-s-rossiyey-posetyat-okolo-sotni-bolelshchikov-sbornoy-iraka
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