Турсанбаев: «Участие сборной России в турнире ЦАФА — хорошая акция не только в плане спорта»

Представитель Узбекистана в Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Фарух Турсунбаев поделился мнением об участии в турнире сборной России.

«Здесь есть ряд причин, как политических, так и спортивных. Все члены ЦАФА на уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики. В спортивном плане турнир также выиграет от участия России. Все-таки ваша сборная по рейтингу и классу игроков превышает всех участников, кроме Ирана», — приводит слова Турсунбаева euro-football.ru.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.