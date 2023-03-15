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Турсанбаев: «Участие сборной России в турнире ЦАФА — хорошая акция не только в плане спорта»

Сергей Разин
корреспондент
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Представитель Узбекистана в Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Фарух Турсунбаев поделился мнением об участии в турнире сборной России.

«Здесь есть ряд причин, как политических, так и спортивных. Все члены ЦАФА на уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики. В спортивном плане турнир также выиграет от участия России. Все-таки ваша сборная по рейтингу и классу игроков превышает всех участников, кроме Ирана», — приводит слова Турсунбаева euro-football.ru.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005049048_faruh_tursanbaev_uchastie_sbornoy_rossii_v_turnire_cafa__horoshaya_akciya_ne_tolko_v_plane_sporta_ili_futbola_no_i_v_plane_globalnoy_politiki
Сборная России по футболу
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