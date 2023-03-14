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Орлов высказался об участии сборной России в первом чемпионате ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об участии сборной России в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Будет турнир, ну и хорошо, хоть какое-то соревнование. Сборной России ведь надо где-то играть. Тем более, что окна для матчей сборной у нас есть. Этот турнир — официальный, ФИФА его будет учитывать. Сборной России нужно подниматься в рейтинге ФИФА», — приводит слова Орлова Sport24.

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-orlov-o-chempionate-cafa-khot-kakoye-to-sorevnovaniye-sbornoy-rossii-nuzhno-podnimatsya-v-reytinge-fifa
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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