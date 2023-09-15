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Масалитин считает, что от сборной России не требовалась победа любой ценой

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результаты товарищеских матчей сборной России.

«Валерий Карпин просмотрел огромное количество футболистов, практически два состава. Нельзя сказать, что требовалась победа любой ценой. Зато собрали информацию по каждому из вызванных. Конечно, болельщики хотят видеть яркую и содержательную игру, с которой сборная всех рвала бы на куски, но наш чемпионат нельзя отнести к разряду сильнейших, а топовые команды и вовсе остались без еврокубков», — приводит RT слова Масалитина.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела два матча с олимпийской командой Египта, которые закончились ничьей 1:1 и поражением 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: RT
Валерий Масалитин
Футбол
Сборная России по футболу
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