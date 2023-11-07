Масалитин: «Ничего не знаю о сборной Кубы, но какая нам разница, с кем играть»

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин поделился мнением о том, что игроки «Динамо» не получили приглашение в национальную команду.

«Конечно, удивляет. Тюкавин сейчас очень хорошо выглядит. Может быть, у «Динамо» есть какая-то договоренность с Карпиным. Фомин, кстати, вчера вышел только на замену. Может, у него есть повреждение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он высказался о сборной Кубы, против которой россияне проведут товарищеский матч в ноябре.

«Ничего не знаю об этой сборной. Не знаю, на каком она месте, во что играет. Но нам какая разница? Сейчас любой соперник — это возможность лишний раз собраться и получше сыграться. Но важно понимать, будем ли мы наигрывать состав, тогда на поле выйдут все сильнейшие, или просматривать кого-то. Раз вызвали Головина, то это говорит о том, что состав будет все-таки приближен к основному. С другой стороны, мы ни к чему не готовимся», — добавил специалист.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».