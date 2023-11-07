Гершкович: «Соболев — член сборной России. Его лишь Абаскаль не ставит»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович ответил на вопрос, справедливо ли вызвали в сборную России нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев не мог быть вызван в сборную России незаслуженно. Он регулярно вызывался в команду до этого. Он — член сборной. Это лишь Абаскаль его не ставит. Но это не значит, что его не должны вызывать в сборную России», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гершковича.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Встреча пройдет в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».