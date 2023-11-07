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Сегодня, 21:30

Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает матчи сборной России неинтересными.

«Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России. Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», — сказал Аршавин «СЭ».

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

Полностью интервью Аршавина читайте на www.sport-express.ru в среду утром.

Андрей Аршавин
Сборная России по футболу
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